Segnale di attacco L' oroscopo di Branko | per chi la primavera sarà decisiva

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "Le stelle di": l'di oggi, mercoledì 4 aprile. ARIETE Le energie sono ancora a un livello basso, ultimo quarto di ieri lascia conseguenze per quattro giorni. Cercare di ottenere un risultato giusto per dire che avete ottenuto qualcosa, che senso ha? Le stelle parlano di questioni importanti che possono determinare il futuro svolgimento della vostra attività, affari. Meditate fino alla vostra Luna nuova del giorno 8. Oggi Luna è tornata ottimista, rende particolarmente intenso l'amore, famiglia, amicizie. Per quanto riguarda i nuovi amanti, funzionano. TORO Luna è passata in postazione critica, per quanto riguarda i rapporti con l'ambiente professionale, ma non compromette il successo delle iniziative personali. Non è una novità: non siete fatti per le collaborazioni. Luna in Acquario quadra Urano, problemi all'apparato circolatorio. ...