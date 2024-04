Sedicenne trovato impiccato nella sua cameretta | il sospetto di un’atroce sfida social

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L’ombra di una terribiledietro la morte di un ragazzino di 16 anni. La comunità di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, è letteralmente sotto choc per il dramma che ha visto il 16enne suicidarsisua. Stando a quanto si apprende, lo studente è morto soffocato da una cintura dei pantaloni che gli ha stretto il collo. Il fratellino l’haesanime intorno alla mezzanotte: il dubbio che adesso sta guidando le indagini è che il giovane possa essere rimasto ucciso per l’azzardo di una. Al momento del terribile gesto, i genitori stavano partecipando alla via Crucis e il fratellino di 10 anni era in salone con una vicina di casa, che bada ai ragazzi quando i genitori sono impegnati. La Procura di Teramo ha aperto un ...