Se tra 10 giorni scompare Ivanisevic | parole di fuoco su Djokovic | scopppiato per Sinner?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il divorzio, non annunciato, rumoroso e assai chiacchierato tra Nolee il suo allenatore Goranè la notizia dell'anno in questo di inizio del 2024 del tennis mondiale. Insieme, ovviamente, alla scalata inesorabile di Janniknella classifica Atp, con i sorpassi a Daniil Medvedev e a Carlos Alcaraz con, da oggi, il primo posto del serbo al numero 1 nel mirino. E le due questioni, forse, non sono poi così scollegate. Joker, protagonista di un avvio di stagione assai deludente, si sta allenando a Montecarlo con Nenad Zimonjic ma è al lavoro con il resto del suo staff per trovare il sostituto dell'ex campione croato degli anni Novanta. Da parte sua,"scaricato" daha parlato lanciando un messaggio al suo ex giocatore, quasi un pizzino. "In questo ...