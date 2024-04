Se ti rubano gli Airpods e li geolocalizzi i carabinieri possono recuperarli Com’è accaduto in questo caso

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Storia di un paio di auricolari sottratte da un ufficio e recuperate daicon la funzione di geolocalizzazione. Chi le stava usando denunciata per ricettazione.

Agguato in città dove due pregiudicati sono stati investiti da un’ auto : successivamente è stata rubata un’altra vettura, partita la caccia agli uomini Momenti di grande paura quelli che si sono ... (cityrumors)

Reggio Emilia, 30 marzo 2024 – Dal suo conto corrente i soldi, ben 50mila euro , hanno preso il volo per poi approdare a Malta: una ‘vacanza’ da cui non torneranno mai più. Facendogli credere di ... (ilrestodelcarlino)

NBA 2023/24, tutti i risultati della notte del 2 aprile! - Ecco tutti i risultati della notte del 2aprile di regular season NBA 2023/24. Torna Embiid, si qualificano Minnesota ed OKC.generationsport

Gli rubano la bici, la ritrova in vendita online: denunciato 18enne - Un 31enne parmigiano aveva parcheggiato vicino a casa la propria bici, un modello grigio con alcuni particolari che la rendevano facilmente riconoscibile. - ParmaPress24 ...parmapress24

Ladro in azione all’Esquilino: rubati soldi e orologio ad un passante - Manolesta in azione nel quartiere Esquilino a Roma dove un uomo ha portato via dei soldi e un orologio ad un passante.ilcorrieredellacitta