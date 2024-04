Se potessi dirti addio | quando va in onda l’ultima puntata

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il finale di Seè stato anticipato nella programmazione di Canale 5. In tutto sono tre le puntate previste per la serie TV con Gabriel Garko e Anna Safroncik, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Il debutto è avvenuto il 29 marzo. La primaè riuscita a catturare l’attenzione del pubblico che ora vuole scoprire la verità su Marcello, il quale non ricorda nulla del suo passato. Non solo, i telespettatori vorrebbero anche sapere cosa è davvero accaduto nella notte in cui è morto il marito di Elena, la quale è diventata sua terapeuta. Se, data del finale: ci sarà la verità su Marcello? Leggi anche: Se: che ora inizia e finisce la ...