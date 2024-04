Se Meghan Markle condivide la nuova stylist con Jennifer Lawrence

(Di mercoledì 3 aprile 2024)ha scelto unache si occuperà dei suoi look: si tratta di Jamie Mizrahi, un nome non indifferente alle celebrità hollywoodiane. Ma perché proprio adesso questa scelta? Cosa succede quando le celebrità scelgono lo stesso punto di riferimento? Nessuna collisione: questo è certo. Spesso e volentieri, infatti, capita chepiuttosto famose diventino tali proprio per il portfolio di clientela VIP. Ciò significa che possono seguire una o più star di forte profilo. Ed è quanto accaduto di recente anche a Jamie Mizrahi. Dopo Adele e, ancheha deciso di chiedere il suo supporto glam.. Crediti: Ansa – VelvetMagUna ...

"William ha invitato i figli di Harry a Londra, ma Meghan ha rifiutato": la tensione continua, il retroscena - William e Kate starebbero facendo del loro meglio per porre fine al dissidio familiare con Harry e Meghan Markle. Lo ha detto al Mirror l'esperto reale Tom Quinn, secondo cui il principe e la ...today

Meghan Markle visita l'ospedale di Los Angeles con un look da 5mila euro. Attesa per il suo ritorno a Londra: sarà con Harry - Ma tutti gli occhi sono puntati su Meghan Markle, la cui presenza accanto al marito è ancora da confermare. La duchessa di Sussex non torna in Gran Bretagna dal funerale della regina Elisabetta II nel ...ilmessaggero

Los Angeles, Meghan Markle visita ospedale pediatrico - Meghan Markle ha fatto una visita a sorpresa al Children's Hospital di Los Angeles alla fine di marzo. Nell'ambito di una campagna dell'ospedale per la raccolta fondi, la duchessa di Sussex ha trascor ...lanuovasardegna