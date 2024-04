Scontro tra auto | due feriti Vettura ribaltata e vigili del fuoco al lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) San Miniato, 3 aprile 2024 – Spettacolare incidente nel pomeriggio di oggi tra Balconevisi e Corazzano, lungo la Sp50, nel Comune di San Miniato. Due, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate e ribaltate. I conducenti sono stati presi in carico dal personale sanitario, ma sul posto sono intervenuti anche idel. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area dell'intervento e levetture coinvolte di cui una alimentata a Gpl. Sul posto Misericordia di San Miniato e Polizia Municipale San Miniato.