Scomparsa da questa mattina | ore di apprensione per la piccola Carmen

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono ore diper laPolito da Orta di Atella/Frattamaggiore. La bimba,non è salita sullo scuolabus, in via Alberto Sordi a Orta di Atella, per raggiungere la scuola Media statale Giuseppe Mazzini di Frattamaggiore. L’undicenne è vestita con una polo blu della divisa scolastica della scuola media. Nel post di annuncio della sparizione, anche l’invito alla massima diffusione e ad allertare Carabinieri o Vigili Urbani in caso di avvistamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.