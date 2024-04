Sci alpino | Sabato al Tonale Elly Fanchini Day con le big azzurre

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Goggia, Curtoni e Pirovano tra le italiane che ricorderanno in pista la sfortunata campionessa ROMA - Fervono gli ultimi preparativi per l'Day, la giornata completamente dedicata alla memoria di Elena, scomparsa poco più di anno fa, e organizzata dalle sorelle Nadia e Sabrina,

Dopo una straordinaria stagione ricca di successi in campo internazionale, Federica Brignone si è laureata per la quarta volta in carriera (dopo 2011, 2017 e 2018) campionessa italiana di gigante . ... (sportface)

Federica Brignone ha domina to la scena nel gigante femminile dei Campionati Italiani Assoluti 2024 di sci alpino , in corso di svolgimento sulla pista Lazaun in Val Senales. Quarto titolo nazionale ... (oasport)

