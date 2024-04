Sci alpino | Federica Brignone domina in gigante agli Assoluti Sul podio Collomb e Della Mea

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024)hato la scena nelfemminile dei Campionati Italiani2024 di sci, in corso di svolgimento sulla pista Lazaun in Val Senales. Quarto titolo nazionale in carriera tra le porte larghe (dopo il 2011, 2017 e 2018) per la valdostana, che raggiunge così quota 10 ori tricolori complessivi conteggiando anche le altre specialità (2 in SuperG, 3 in combinata e 1 in slalom). La seconda classificata dell’ultima Coppa del Mondo generale ha firmato il miglior tempo in entrambe le manche, rifilando distacchi enormi alla concorrenza in assenza di Marta Bassino (vincitriceCoppa di specialità nel 2021).ha chiuso con un vantaggio di 2?40 sulla prima inseguitrice e oltre 3? sul resto...