Sci alpino | Assoluti Italiani 2024 | Federica Brignone domina il gigante in Val Senales

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dopo una straordinaria stagione ricca di successi in campo internazionale,si è laureata per la quarta volta in carriera (dopo 2011, 2017 e 2018) campionessa italiana di. La valdostana hato le de manches andati n scena sulla pista Lazaun in Val, Bolzano, conquistando così il decimo titolo italiano. La valdostana del Centro Sportivo dei Carabinieri ha chiuso in 2’00?96, ben 2?40 di margine sulla diciassettenne Giorgia Collomb, la quale coglie così la seconda medaglia tricolore assoluta della carriera. Sul terzo gradino del podio ci sale Lara Della Mea, che guadagna tre posizioni nel corso della sconda manche. Nei prossimi giorni i Campionatiproseguiranno in Valcon lo slalom femminile ...