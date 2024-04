Schlein | non in campo candidatura Salis

(Di mercoledì 3 aprile 2024) 19.14 La segretaria del Pdsmentisce la possibiledi Ilariaalle Europee di giugno. "Questa ipotesi non è in. Non c'è in corso nessuna trattativa. Ho voluto incontrare il padre diper discutere come possiamo aiutare a toglierla dalla condizione in cui si trova". Così, a "Cinque minuti", su Rai1. "Nel dibattito sul totonomi terrei fuori una situazione delicata come questa", ha aggiunto, commentando quanto era trapelato in precedenza.

