Schlein | La candidatura di Ilaria Salis non è in campo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "L'ipotesi di unadinon è in". Ellyspegne le voci e le polemiche sulla detenuta italiana nelle carceri di Budapest. La segretaria del Pd lo dice durante la registrazione di Cinque minuti, il programma di Bruno Vespa in onda stasera. “Ho letto elucubrazioni su trattative: non c'è nessuna trattativa, ho voluto incontrare il padre diper discutere con lui come possiamo riuscire a togliere una cittadina italiana da questa situazione umiliante”, ha spiegato la leader dem. In realtà ad alimentare in queste ore le voci sull'eventualità di candidaresono stati spesso gli stessi esponenti del Pd. "Se può esserle utile, perché no?", aveva detto ieri Nicola Zingaretti. "Bisogna aiutarla e non fare dei ...

