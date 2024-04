Schlein incontra il padre di Ilaria Salis | sul tavolo la candidatura alle Europee della figlia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La segretaria del Pd Ellyhato Robertodi, l’insegnante antifascista detenuta da 13 mesi in Ungheria. A dare la notizia è Repubblica on line. Ma nel colloquio non ci sarebbe stata solo la solidarietà espressa dal partito per una detenzione “non in linea” con il rispetto dei diritti umani. Sulci sarebbe stata anche l’ipotesinelle liste del Partito democratico. Secondo il sito del quotidiano due le ipotesi: capolista al Centro Italia o nelle Isole (è milanese, ma sarda di origini). La precisazione del Pd sull’incontro trae ildiSuccessivamente fonti ...

Ci siamo ? Il papà di Ilaria Salis ha incontra to oggi il leader del Pd, Elly Schlein , che gli ha ribadito tutta la solidarietà del partito per la “situazione incresciosa” in cui si trova l’attivista ... (nicolaporro)

Schlein incontra il padre di Ilaria Salis, fonti Pd: "Dialogo su situazione incresciosa" - La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha incontrato il padre di Ilaria Salis per parlare della "situazione incresciosa in cui si trova la figlia". A farlo sapere sono fonti dem. "Il presidente ...adnkronos

Caos nel Pd, Benifei: “Gli europarlamentari uscenti vanno tutelati” - “Non mi candido più capolista, da nessuna parte”. Sembra essere questo il pensiero di Elly Schlein, alla vigilia ...opinione

Ilaria Salis: il padre incontra Schlein. La figlia candidata del Pd Il partito non conferma - Ilaria Salis, ora in carcere a Budapest, sarà candidata dal Pd per le prossime elezioni europee Ne hanno parlato oggi, 3 marzo 2024, il papà Roberto e la segretaria del Pd, Elly Schlein. Lo annuncia ...firenzepost