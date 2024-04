Schelein incontra padre di Ilaria Salis

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 3 aprile 2024) 16.10 La segretaria del Pd, Elly Schlein, hato ildi, Roberto, per parlare della "situazione incresciosa in cui si trova la figlia". Al centro del colloquio la possibilità di candidare alle Europee col Pd,che si trova in carcere da 13 mesi con l'accusa di aver aggredito un giovane di estrema destra a Budapest. Anche ieri il portavoce del governo ungherese ha detto che nelle democrazie la magistratura è indipendente e il governo non può interferire e criticato interferenze di alcuni media italiani.