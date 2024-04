Scheldeprijs femminile 2024 | Lorena Wiebes cala il poker Sul podio Martina Fidanza | tre azzurre in top10

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Alla quarta edizione dellaconserva la sua imbattibilità e facentrando il quarto successo consecutivo nella corsa belga di un giorno dedicata alle velociste. La 25enne olandese si conferma dunque la sprinter più forte del Pianeta, collezionando la sesta vittoria stagionale e la 77ma complessiva in carriera. La fuoriclasse neerlandese della SD Worx Protime si è imposta quest’oggi in una volata di gruppo abbastanza caotica, saltando con grande autorità la connazionale Charlotte Kool (seconda, sfruttando l’ottimo lavoro della sua DSM) e trionfando con margine. Completa ilin terza posizione la migliore delle(Ceratizit WTN), protagonista di un ottimo ...

