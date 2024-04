Scheldeprijs 2024 | Tim Merlier beffa Jasper Philipsen | ottavo Matteo Moschetti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Calendario del ciclismo che resta intensissimo: nella settimana che porta dal Giro delle Fiandre alla Parigi-Roubaix si corre in Spagna ai Paesi Baschi ma anche in Belgio, con la, consueta classica completamente pianeggiante e dedicata ai velocisti giunta alla sua 112ma edizione. A vincere è Timsuccesso in stagione per il velocista della Soudal-QuickStep, devastante con il suo scatto negli ultimi 150 metri. Diversi corridori hanno provato ad animare la corsa nelle prime fasi di gara, tanti gli scatti anche entrati nel circuito finale (tra gli ultimi a provarci il giovane belga della Lotto Dstny Liam Slock), ma ovviamente il gruppo non ha lasciato spazio agli attaccanti ed il tutto si è deciso allo sprint. La volata è stata praticamente una rivincita della De Panne vista due settimane fa: questa volta Tim ...