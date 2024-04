(Di mercoledì 3 aprile 2024) In seguito all'annuncio, da parte della Regione Toscana, di unper l'unità di, in- Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil - hanno diffuso un comunicato per far sapere di non essereinterpellati L'articolo proviene da Firenze Post.

(Adnkronos) – Grosso incendio in un incendio di un edificio industriale di Scandicci . I Vigili del fuoco del comando di Firenze e dal comando di Prato, stanno intervendo dalle ore 19.45 per ... (ildenaro)

Scandicci (Firenze), 1 aprile 2024 – vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte per domare l’ Incendio divampato nella serata di ieri in via delle Fonti all’interno di una notissima azienda, la ... (lanazione)

Dopo l'incendio, unità di crisi per la Metalstudio di Scandicci - Firenze, 3-4-2024 - "Abbiamo appreso a mezzo stampa della richiesta di attivazione del tavolo per l’unità di crisi della Regione Toscana per la Metalstudio di Scandicci (Fi) a seguito del disastroso ...nove.firenze

incendio Metalstudio, i sindacati: “Unità di crisi Non siamo stati coinvolti dall'azienda” - La sera di Pasqua la Metalstudio di Scandicci – che fa accessori metallici per la moda - è stata colpita da un disastroso incendio spento del tutto solo nella serata di Pasquetta. Un danno che, oltre ...firenzetoday

Scandicci, incendio Metalstudio, i sindacati: “Non siamo stati convocati al tavolo dell’unità di crisi” - In seguito all'annuncio, da parte della Regione Toscana, di un tavolo per l'unità di crisi, in sindacati - Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil - hanno diffuso un comunicato per far sapere di non essere sta ...firenzepost