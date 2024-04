“Sbagliato tutto sulla candidatura” Anche il padre di Ilaria Salis sbeffeggia il Pd

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Una furia contro il Partito democratico. Roberto, in un colloquio con Il Foglio, affronta a muso duro le ipotesi di unadella figlia,, alle prossime elezioni Europee. Un discorso di cui si è parlato molto negli ultimi giorni, mentre la donna è ancora detenuta in Ungheria: “Ladibisognava gestirla meglio, senza dubbio. Prima di fare uscire un'informazione così serviva che tutti fossero allineati. Tutte le persone coinvolte nel Pd in questa scelta, come si fa nelle aziende. Invece così si è innescato un dibattito interno fra le correntipelle di. Fintanto non c'è qualcosa sul tavolo di serio non ha senso parlare con lei. Non voglio andare a turbare una persona già scossa. Ma queste cose non ...