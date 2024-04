Saper reggere un confronto non è facile | né da tutti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Potrebbe sembrare un argomento su cui discutere poco più impegnativo di una chiacchierata da salotto. Se si gratta appena la sottile crosta di perbenismo che a volta copre l’argomento di cui tratta questa nota, ci si accorge che il problema esiste e incide in maniera pesante sulle normali relazioni che intercorrono tra le varie popolazioni. Tale antefatto è da mettere in relazione a specifici comportamenti solo all’apparenza derivanti dai vari eventi negativi che stanno affliggendo il mondo. Si verifica così che la parte venga scambiata per il tutto, compromettendo anche per il futuro preziosi e proficui rapporti culturali internazionali. Il riferimento va alle attività di studio e ricerca condivisi, anche se declinati in maniera diversa, tra vari paesi di ogni parte del mondo, quali che siano le loro forme di governo. Da considerare con particolare attenzione i rapporti di ...