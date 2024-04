Santanchè | quando la politica si affida alla magistratura Il commento di Cangini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Che le mozioni di sfiducia individuale non servano ad ottenere le dimissioni di un ministro lo dicono i numeri: nella storia repubblicana ne sono state presentate a decine, poste in votazione, comprese le due odierne, 28, approvate una: quella ai danni del ministro della giustizia del governo Dini, Filippo Mancuso, sfiduciato dal Senato della Repubblica il 18 ottobre 1995. Viene, dunque, da chiedersi cosa spinga le forze politiche di opposizione a presentare mozioni di sfiducia destinate a non essere approvate. La risposta non può che essere una: il narcisismo. Ovvero, la ricerca di visibilità fine a se stessa. E pazienza se è ormai chiaro a tutti che il principale effetto politico di una mozione di sfiducia individuale sia quello di rafforzare e per cosi dire “blindare” il ministro che si vorrebbe dimissionare. Daniela, infatti, fa spallucce e ringrazia. C’è ...