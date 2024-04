Sant’Agostino-Masi | un derby in notturna La Portuense in casa per consolidare i playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) E’ ilferrarese traTorello Voghiera a prendersi i riflettori nel turno infrasettimanale del Girone B di Eccellenza, valevole per la trentesima giornata di un campionato che si avvia ormai alla sua fase conclusiva. Si gioca questa sera alle 20.30 al ‘Caselli’, e se per l’undici ramarro la salvezza è in saccoccia – sono nove i punti di vantaggio sulla zona playout –, lo stesso non si può dire per la truppa di Ruggero Ricci, invischiata nella lotta per non retrocedere. Sulla carta la partita di stasera ha molta più valenza per ilche per il, ma iltra queste due squadre è sempre molto sentito, considerati i tanti ex, e dunque azzardare un pronostico non è cosa facile: di certo, i ‘torelli’ avrebbero necessità di centrare i tre punti ...