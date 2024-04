Sant’Agnello | insediato il nuovo comandante della Polizia Municipale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHa preso ufficialmente servizio Maurizio Crotti, da questo mesedi. Prende così il via la riorganizzazione degli uffici comunali programmata dalla nuova Giunta per il 2024. “Nel corso di quest’anno attueremo una rimodulazionemacchina comunale, dopo aver analizzato le dinamiche interne e le necessità correlate – dichiara il Sindaco Antonino Coppola – intervenendo sui settori che in questa fase di governo necessitano di ulteriori forze”. Maurizio Crotti,a Casal di Principe per 7 anni e in servizio a Vico Equense per 23, entra a far parte quindi dell’organico dicome istruttore direttivo di vigilanza individuato tramite graduatoria ...