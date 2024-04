(Di mercoledì 3 aprile 2024) (Adnkronos) – Io al timone di? "Non lo so, non so nulla”. Così, a margine della presentazione, oggi a viale Mazzini, della 69esima edizione dei Premi David di Donatello, che condurrà il 3 maggio in diretta su Rai1 dagli studi di Cinecittà. Facendo riferimento a un’anticipazione di Dagospia secondo cui è

CARLO CONTI Dopo l’arrivederci di Amadeus che ha organizzato e condotto cinque memorabili Festival di Sanremo per ascolti e vendite discografiche, la kermesse musicale cerca un conduttore per ... (bubinoblog)

Ne ha parlato in un’intervista Sul numero di Chi in edicola, oggi 3 aprile, Carlo Conti , che dal 6 torna con lo show “I migliori anni”, risponde a una domanda su Sanremo . Da tempo si parla della ... (361magazine)

Il conduttore dopo l'anticipazione di Dagospia: “Mi pare curioso che lo sappia e mi fa piacere. Ma io non lo so. Vuol dire che è uno dei suoi meravigliosi scoop" Io al timone di Sanremo 2025 ? "Non ... (sbircialanotizia)

Sanremo 2025, Carlo Conti: "Io alla conduzione Non lo so, lo scopriremo…" - (Adnkronos) - Io al timone di Sanremo 2025 "Non lo so, non so nulla”. Così Carlo Conti, a margine della presentazione, oggi a viale Mazzini, della 69esima edizione dei Premi David di Donatello, che c ...reggiotv

Carlo Conti conduttore di Sanremo 2025 Ecco la sua risposta - In una recente intervista, Conti ha commentato questa possibilità. Cosa ha detto Carlo Conti Alla domanda se accetterebbe di condurre Sanremo 2025, Conti risponde: “Voglio fare un ragionamento chiaro ...notiziemusica

"Se dovessi rifiutare Sanremo, non lo direi mai": le parole di Carlo Conti sul prossimo Festival - Il conduttore commenta le voci che lo indicano come possibile timoniere dell'edizione 2025 del Festival che ha già condotto e diretto in passato ...today