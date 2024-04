Sanità | quanti sono i medici di base in Italia e come funzionano le visite a domicilio

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Se un paziente riferisce al telefono di avere dei sintomi gravi, la guardia medica non può rifiutarsi di procedere con la visita a. A ribadirlo è stata la Corte di Cassazione che,racconta Il Messaggero, ha confermato la condanna a quattro mesi di reclusione e all’interdizione dalla professione per lo stesso periodo per una dottoressa bolognese di guardia che, durante una chiamata d’emergenza, si è limitata a dare consigli telefonici e non ha verificato di persona le condizioni del paziente. L’uomo lamentava un forte bruciore allo sterno, con irradiazione di dolore sulle braccia e sulle dita delle mani: la diagnosi telefonica era stata di gastroenterite, ma poi il paziente è morto per un infarto. La dottoressa è finita a processo per omicidio colposo: è stata assolta da questo reato ma condannata per rifiuto di atti d’ufficio. La ...