Sangiuliano e la gaffe sul Times Square a Londra | «Ero molto emozionato»

"Quando uno pensa a Parigi pensa agli Champs-Élysées e all’Arco di Trionfo, quando uno pensa a Londra pensa a Times Square". Nulla da eccepire sulla prima parte, mentre sulla seconda qualcosa non ... (today)

Roma, 3 aprile 2024 – Gaffe del ministro Gennaro Sangiuliano su uno dei luoghi più iconici del mondo: Times Square . Presentando ieri la nuova passeggiata archeologica di Roma per la ... (quotidiano)

New York come Londra. O forse pensava a Piccadilly Circus ma in mente ci è finita una delle piazza più iconiche della Grande Mela. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha fatto uno ... (open.online)