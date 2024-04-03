Samsunspor-Pendikspor giovedì 04 aprile 2024 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Trentunesimo turno di Superlig turca che si chiude con la sfida tra due neopromosse, da una parte il Samsunspor di Gisdol e dall’altra il Pendikspor di Uzulmez. Padroni di casa reduci da una ... (infobetting)
Trentunesimo turno di Superlig turca che si chiude con la sfida tra due neopromosse, da una parte il Samsunspor di Gisdol e dall’altra il Pendikspor di Uzulmez. Padroni di casa reduci da una ... (infobetting)
Samsunspor - Pendikspor: Kadrolar açiklandi - Trendyol Süper Lig'in 31 Haftasinda Samsunspor ve Pendikspor mücadelesinde ilk 11'ler açiklandi Iste ilk 11'de forma giyecek isimler ...samsunsonhaber
CANLI ANLATIM | Samsunspor - Pendikspor - Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasinda Pendikspor ile karsi karsiya gelecek. Mücadele 20.30'da baslayacak.milliyet.tr
Samsunspor - Pendikspor maçi canli anlatimi - Yilport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasinda yarin sahasinda Siltas Yapi Pendikspor ile karsilasacak. Iste Samsunspor - Pendikspor maçi canli anlatimi ...samsungazetesi