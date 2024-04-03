Samsunspor-Pendikspor giovedì 04 aprile 2024 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Fonte : infobetting
Samsunspor-Pendikspor (giovedì 04 aprile 2024 ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di mercoledì 3 aprile 2024) Trentunesimo turno di Superlig turca che si chiude con la sfida tra due neopromosse, da una parte il Samsunspor di Gisdol e dall’altra il Pendikspor di Uzulmez.  Padroni di casa reduci da una sconfitta indolore ad Antiochia, la decima in trasferta su 15 gare. Un KO che può starci contro una squadra a caccia di riscatto dopo un periodo negativo. Il vantaggio sulla zona InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici
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  • Samsunspor Pendikspor

    Trentunesimo turno di Superlig turca che si chiude con la sfida tra due neopromosse, da una parte il Samsunspor di Gisdol e dall’altra il Pendikspor di Uzulmez.  Padroni di casa reduci da una ... (infobetting)

  • Samsunspor Pendikspor

    Trentunesimo turno di Superlig turca che si chiude con la sfida tra due neopromosse, da una parte il Samsunspor di Gisdol e dall’altra il Pendikspor di Uzulmez.  Padroni di casa reduci da una ... (infobetting)

Samsunspor - Pendikspor: Kadrolar açiklandi - Trendyol Süper Lig'in 31 Haftasinda Samsunspor ve Pendikspor mücadelesinde ilk 11'ler açiklandi Iste ilk 11'de forma giyecek isimler ...samsunsonhaber

CANLI ANLATIM | Samsunspor - Pendikspor - Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasinda Pendikspor ile karsi karsiya gelecek. Mücadele 20.30'da baslayacak.milliyet.tr

Samsunspor - Pendikspor maçi canli anlatimi - Yilport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasinda yarin sahasinda Siltas Yapi Pendikspor ile karsilasacak. Iste Samsunspor - Pendikspor maçi canli anlatimi ...samsungazetesi

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