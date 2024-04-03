Samsunspor-Pendikspor giovedì 04 aprile 2024 ore 19 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Süper Lig devi, Sebastian Coates ile görüsmelere basladi - Süper Lig'e havlu atan Besiktas, önümüzdeki sezon için transfer çalismalarina simdiden basladi. Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazli ekip, Portekiz ekibi Sporting'te forma giyen Sebas ...aksam.tr
Samsunspor evinde Pendikspor'u agirliyor - Yilport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasinda yarin sahasinda Siltas Yapi Pendikspor ile karsilasacak. 19 Mayis Stadi'nda saat 20.30'da baslayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Simsek yönetece ...star.tr
04.04.2024 | 20:30 | Yilport Samsunspor-Siltas Yapi Pendikspor | Süper Lig | 31. Hafta - DA Yilport Samsunspor ile Siltas Yapi Pendikspor 23/24 Süper Lig yari final maçinda karsi karsiya geliyor. tarafindan yönetilen Yilport Samsunspor-Siltas Yapi Pendikspor maçi, Samsun Yeni 19 Mayis Sta ...fotomac.tr