Samsunspor-Pendikspor giovedì 04 aprile 2024 ore 19 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Trentunesimo turno di Superlig turca che si chiude con la sfida tra due neopromosse, da una parte ildi Gisdol e dall’altra ildi Uzulmez. Padroni di casa reduci da una sconfitta indolore ad Antiochia, la decima in trasferta su 15 gare. Un KO che può starci contro una squadra a caccia di riscatto dopo un periodo negativo. Il vantaggio sulla zona InfoBetting: Scommesse Sportive e

Trentunesimo turno di Superlig turca che si chiude con la sfida tra due neopromosse, da una parte il Samsunspor di Gisdol e dall’altra il Pendikspor di Uzulmez. Padroni di casa reduci da una ... (infobetting)

Samsunspor - Pendikspor maçi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda - Trendyol Süper Lig'in 31. haftasinda Samsunspor, sahasinda Pendikspor'u agirliyor. Son maçinda deplasmanda Hatayspor'a 3-0 maglup olan Samsun, ...fanatik.tr

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Fenerbahçe, iç sahada kalesini koruyamiyor - Süper Lig'de Adana Demirspor'u maglup ettigi maçta kalesinde iki gol gören Fenerbahçe, iç sahadaki son 7 maçinda kalesini gole kapatamadi.star.tr