Samsung Galaxy Z Fold FE e Z Flip FE | saranno loro gli attesi pieghevoli economici?

La funzione Super HDR non arriverà sulle serie Samsung Galaxy S23, Galaxy Tab S9, su Galaxy Z Flip5 e Z Fold5: arriva una conferma. L'articolo Niente Super HDR per Samsung Galaxy S23 e gli altri ... (tuttoandroid)

1 persona su 4 ha acquistato Galaxy S24 per l'IA, la strategia di Samsung funziona - Tra le funzionalità IA più apprezzate del Galaxy S24 c'è la traduzione in tempo reale ... Questi dati indicano chiaramente che l'attenzione di Samsung verso l'IA ha influenzato positivamente il ...tomshw

La nuova batteria Samsung porterà una maggiore capacità della batteria allo smartwatch Galaxy Watch7 Pro o Galaxy Watch7 Ultra - Una nuova certificazione della batteria di Samsung sembra aver rivelato la capacità della batteria del successore Galaxy Watch5 Pro dell'azienda. In arrivo come Galaxy Watch7 Pro o Galaxy Watch7 Ultra ...notebookcheck