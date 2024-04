Salvini | “Con Giorgia stiamo costruendo una amicizia E su Bossi…”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Matteoprotagonista dell’ultima puntata di ‘Belve’. Diversi i temi affrontati dal leader della Lega e tra questi anche il rapporto conMeloni. La prima puntata di Belve si è aperta con il botto. Diversi gli ospiti presenti e tra loro anche Matteo. Il leader della Lega ha affrontato diversi temi in questa intervista ribadendo la sua volontà di continuare a guidare il partito. “Io ho tanto da dare, persone in gamba ce ne sono, ma lascio aspettare un attimo“, le parole del numero di via Bellerio, che non chiude al congresso: “Si farà entro l’autunno, non ho voglia di sembrare incollato alla poltrona“. Matteoe il suo intervento a ‘Belve’ – cityrumors.it – foto AnsaNelle ultime settimaneè stato al centro di polemiche anche per il suo rapporto con la Russia. Una ...