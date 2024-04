Salis | Schlein | sua candidatura non in campo in questo momento

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 apr. (askanews) – Ladi Ilarianelle liste del Pd “innon è in”. Lo ha detto la segretaria Pd Ellydurante la registrazione della puntata di ‘Cinque minuti’ che andrà in onda questa sera su Rai 1. “No, questa ipotesi innon è ine soprattutto ho letto elucubrazioni su trattative: non c’è nessuna trattativa, ho voluto incontrare il padre di Ilariaper discutere con lui come possiamo riuscire a togliere una cittadina italiana da questa situazione umiliante”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

