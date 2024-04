Salerno | intensificati i controlli durante le festività pasquali

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione delleè stata intensificata l’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato dianche allo scopo di scongiurare possibili situazioni di criticità derivanti dalla preoccupante situazione internazionale e dalla perminaccia terroristica. L’argomento è stato discusso in sede di Riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto diFrancesco Esposito, al seguito della quale sono stati disposti articolati servizi di controllo del territorio che hanno coinvolto tutte le Forze di Polizia. Sulla base delle linee di indirizzo definite in Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore di, ha predisposto l’intensificazione dei servizi di ...

Scampia: Carabinieri arrestano pusher - Un arresto per droga nella notte per i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Siamo a Scampia e i militari notano Luigi Conati, 51enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è in ...reportweb.tv

Castellammare di Stabia - pistola e machete in casa. Due persone arrestate dai Carabinieri - I carabinieri della sezione radiomobile e operativa di Castellammare di Stabia hanno arrestato per porto di armi e concorso in ricettazione ...reportweb.tv