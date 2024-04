Salerno | cane antidroga sventa introduzione di hashish in carcere

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNuovo tentativo di introdurre stupefacenti into da A-Iron, ildel distaccamento cinofilo della Polizia Penitenziaria di Avellino. Il poliziotto “a quattro zampe” ha fiutato le dosi diche una donna in procinto di andare a colloquio con un detenuto nascondeva tra gli indumenti, consentendone l’individuazione e anche la denuncia. “Complimenti al gruppo cinofili – commentano i sindacalisti dell’Uspp Ciro Auricchio e Giuseppe Del Sorbo – dopo Spike anche A-Iron sta diventando un incubo per gli spacciatori. Oramai quotidianamente assistiamo a tentativi di introdurre droga negli istituti di pena. Più volte abbiamo chiesto ai vertici dell’amministrazione di dotare la polizia penitenziaria di più risorse, umane e ...

cane antidroga sventa introduzione hashish nel carcere a Salerno - Nuovo tentativo di introdurre stupefacenti in carcere a Salerno sventato da A-Iron, il cane antidroga del distaccamento cinofilo della Polizia Penitenziaria di Avellino. (ANSA) ...ansa

Universo Autismo: ASL Salerno lancia corso di formazione con docenti internazionali - Nella settimana dedicata alla sensibilizzazione sull'autismo, l'ASL Salerno annuncia il lancio del corso di formazione "Universo Autismo", un'iniziativa pionieristica volta a creare un team ...cilentonotizie

Campania. Cani senza microchip e legati alle catene: multe salate per i proprietari - Usiamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere ad informazioni sul dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e mostrare annunci personalizzati. Fornire il conse ...agro24