Salernitana-Sassuolo venerdì 05 aprile 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 3 aprile 2024) All’Arechi la serata che apre la trentunesima giornata trarischia di avere valore soltanto per gli emiliani in una corsa salvezza che ormai vede esclusi i granata, fermi a 14 punti, battuti 3-0 dal Bologna al ritorno dalla sosta per la terza sconfitta consecutiva e anche Colantuono sembra infrangersi dove già si InfoBetting: Scommesse Sportive e

Forbes, tra i più ricchi al mondo c'è anche Commisso: a quanto ammonta il suo patrimonio - e Antonio Percassi (Atalanta), ma anche la famiglia Squinzi (Sassuolo) e Danilo Iervolino (Salernitana). Il più ricco tra i miliardari che hanno investito nell’universo calcistico, scrive Calcio e ...firenzetoday

Roma, Llorente in pole per sostituire Ndicka nel derby. Smalling resta in attesa di una chance - Da quando c’è Daniele in panchina, ha giocato in coppia con Mancini dall’inizio, e in una difesa a quattro, contro Sassuolo, Cagliari, Salernitana, e Feyenoord (andata e ritorno). Abbastanza per ...ilmessaggero

Cagliari-Hellas Verona a Pasquetta vista su Dazn da 80.582 abbonati - La 30esima giornata della Serie A 2023/24 in onda nel weekend di Pasqua (sabato e lunedì) su Dazn, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 5,2 milioni di ascolt ...calciocasteddu