Sacchi | «Il Milan non ha fallito in campionato | vi spiego perché»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Le parole di Arrigo, ex allenatore dele della Nazionale, sulla stagione dei rossoneri in Serie A. I dettagli Arrigoha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione delin Serie A. PAROLE – «Ao si respira già l’aria del derby, Inutile negarlo: l’Inter sente di avere lo scudetto in tasca, e obiettivamente