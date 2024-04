Russo | “Gengaro buon candidato | degno di rappresentare la città”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Da consigliere comunale non potevo non essere d’accordo con il documento in cui si dava mandato al capogruppo del PD di tutelare l’unità del partito. Tuttavia, la mia posizione è stata usata strumentalmente”. Così Francoche chiarisce dopo il documento in cui i consiglieri comunali del Pd di Avellino fanno un appello ad evitare spaccature all’interno del gruppo DEM che risulta diviso sulla scelta delsindaco di Avellino. Comunali, i consiglieri Pd avvertono: “A rischio unità di partito” “Da sempre – aggiunge– sono un militante del Pd anche se sono stato maltrattato dal mio stesso partito, che mi ha costretto a chiudere il circolo, l’unico dellasempre aperto. Non è certo questo il modo di tutelare l’unità del partito, così si finisce per spaccarlo ...