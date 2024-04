Rugby | la meta più bella del Sei Nazioni è del fiorentino Lorenzo Pani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Firenze, 3 aprile 2024 –, estremo azzurro delle Zebre Parma, nonchédoc, ha vinto il premio per la migliordel Sei2024. La marcatura al Galles del 16 marzo scorso al Principality, fondamentale per il successo dell'Italia, è stata la più votata del Torneo dagli appassionati. Per l’Italia è stato il miglior Seinella storia della Nazionale Maggiore Maschile conclusosi con 2 vittorie, contro Scozia e Galles, e un pareggio a Lille contro la Francia. L'azione è stata premiata con il 64% delle preferenze, a testimonianza della qualità dell'azione finalizzata da, preferita a una delle mete realizzate dall'ala scozzese van der Merwe all'Inghilterra, capace di raccogliere il 16% delle preferenze. "La...