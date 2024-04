Rugby | è di Lorenzo Pani la miglior meta del Sei Nazioni 2024

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 marzo– "Lasegnata contro il Galles è frutto di un grande lavoro di squadra, così come altre marcature segnate dall'Italia nel Sei. Mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto raccogliendo l'assist da Ioane”.racconta lapiù bella del Sei, la sua. La marcatura dell’estremo fiorentino al Galles il 16 marzo scorso al Principality, fondamentale per il successo di Lamaro e compagni, è stata la più votata del Torneo dagli appassionati, coronando non solo la prestazione individuale del 21enne trequarti delle Zebre ma anche ilSeinella storia della Nazionale Maggiore Maschile conclusosi con 2 vittorie, contro Scozia e Galles, e un pareggio a ...