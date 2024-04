Rugby | è di Lorenzo Pani la meta più bella del Sei Nazioni

Roma, 3 marzo 2024 – "La meta segnata contro il Galles è frutto di un grande lavoro di squadra, così come altre marcature segnate dall'Italia nel Sei Nazioni . Mi sono trovato nel posto giusto al ... (sport.quotidiano)

Gonzalo Quesada, commissario tecnico dell’Italrugby, ha ufficializzato l’elenco degli atleti convocati per il raduno di Roma in vista della sfida contro la Scozia, valida per la quarta giornata del ... (sportface)