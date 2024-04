Rubiales torna in Spagna | arrestato dalla Guardia Civil in aeroporto

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 3 aprile 2024) (Adnkronos) – Luis, ex presidente della Federcalcio spagnola, è statoquesta mattina al suo arrivo all’di Barajas-Madrid,Repubblica Dominicana e portato in tribunale con un furgone della polizia, dove la sua deposizione sarà raccolta.sarebbe dovutore a Madrid sabato 6 aprile. La Sexta ha catturato l’immagine del momento in cui, dopo essere sceso dall’aereo, è stato caricato su un furgone della polizia per impedirgli di uscire attraverso la zona riservata al resto dei passeggeri del Terminal 1 di Barajas. L’ex presidente della Federazione di calcio spagnola, è indagato dal tribunale numero 4 di Majadahonda per i reati di riciclaggio di denaro, corruzione imprenditoriale, amministrazione scorretta e appartenenza ad un’organizzazione ...