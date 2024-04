Rubiales è per l’ennesima volta al centro di uno scandalo che riguarda il calcio spagnolo. L’ex presidente della Rfef è indagato per corruzione. Al momento è lontano d alla Spagna , in Repubblica ... (ilnapolista)

(Adnkronos) – Luis Rubiales , ex presidente della Federcalcio spagnola, è stato arrestato questa mattina al suo arrivo all' aeroporto di Barajas-Madrid, dalla Repubblica Dominicana e portato in ... (periodicodaily)

Rubiales torna in Spagna, arrestato dalla Guardia Civil in aeroporto - Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola, è stato arrestato questa mattina al suo arrivo all'aeroporto di Barajas-Madrid, dalla Repubblica Dominicana e portato in tribunale con un ...adnkronos

Luis Rubiales, arrestato l'ex presidente della Federcalcio spagnola: è accusato di corruzione e riciclaggio - L'ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, è stato arrestato dalla Guardia Civile, che lo ha prelevato all'arrivo all'aeroporto di Barajas (Madrid) appena tornato in Spagna dalla ...ilmessaggero

Rubiales, Ex presidente Fed. spagnola arrestato - Luis Rubiales è stato arrestato questa mattina al suo arrivo all'aeroporto di Barajas dalla Repubblica Dominicana e portato in tribunale con un furgone della polizia. Ora tutto ...firenzeviola