(Di mercoledì 3 aprile 2024) L'ex presidente della Federcalcio spagnola si è avvalso della facoltà di non rispondere: è indagato per presunta corruzione e non solo

Rubiales rilasciato dopo l’arresto in aeroporto. Dovrà comparire davanti al giudice - L'ex presidente della Federcalcio spagnola Rubiales si è avvalso della facoltà di non rispondere: indagato per presunta corruzione e non solo ...golssip

Luis Rubiales fermato all’aeroporto di Barajas - L’ex presidente della Federcalcio spagnola (RFEF), Luis Rubiales, è stato prima arrestato dalle autorità spagnole al suo arrivo dalla Repubblica Dominicana all’aeroporto madrileno di Barajas. In ...rsi.ch

COPPA ITALIA, Numeri e curiosità su Fiorentina-Atalanta - A poche ore da Fiorentina-Atalanta, la Lega Serie A ha pubblicato la solita sintesi in numeri della semifinale di Coppa Italia. Ecco alcune caratteristiche e curiosità sul match in programma stasera: ...firenzeviola