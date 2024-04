Rubiales arrestato in aeroporto dalla Guardia Civil | dovrà rispondere di riciclaggio e corruzione

L’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales è stato arrestato al suo rientro in Spagna nell’ambito dell’indagine sullo svolgimento della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita. Come ... (calcioweb.eu)

Caso Rubiales, Jennifer Hermoso testimonia in tribunale su bacio non consensuale: "Grazie per il sostegno" - La Guardia Civil ha riferito che l'ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales è stato arrestato al suo rientro in Spagna nell'ambito dell'indagine sullo svolgimento della Supercoppa ...lastampa

