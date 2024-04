Rubiales anticipa il rientro in Spagna | appalti truccati | Federcalcio spagnola sott’accusa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Nuove rivelazioni nell’inchiesta sugliconcessi dallanegli ultimi 5 anni durante la gestione dell’ex presidente Luis. Un contratto da 1,3 milioni di euro per i lavori di ristrutturazione dell’Hotel della Città del Calcio a Las Rozas (Madrid), sede del ritiro della nazionale, sarebbe stato firmato fra il capo dell’impresa che si aggiudicò le opere, Angel Gonzalez Segura, e un architetto indagato. Il tutto su indicazioni del responsabile delle Risorse Umane della, José Javier Jimenez: è quanto emerge dalle intercettazioni telefoniche realizzate dalla Guardia Civile (Uco), come riporta oggi la radio Cadena Ser. Nella conversazione con l’architetto, Gonzales Segura afferma che “c’è bisogno di altre due imprese“. Però, aggiunge: “non abbiamo presentato in ...