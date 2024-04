Royal Family | arriva la secca smentita da parte di William e Kate | Nessun piano di riconciliazione con Harry e Meghan

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Contrordine, compagni abbiamo scherzato. Del resto quando si parla della Casa regnante più chiacchierata e spiata al mondo le controindicazioni sono da mettere in conto. Così, neanche 24 ore dopo della notizia in cui si paventava l'intenzione di un tentativo di riavvicinamento tra, p

Inizialmente si era escluso che si trattasse di cancro. Poi, in tempi diversi, la conferma: sia Re Carlo III, 75 anni, e sia la principessa Kate Middleton, 42 anni, hanno un tumore. Annunci che ... (thesocialpost)

Una Pasqua decisamente diversa quella della Casa Reale inglese, anche, e soprattutto, per via delle contemporanee malattie di Re Carlo III e della nuora Kate , entrambi colpiti da cancro. Proprio il ... (ilgiornaleditalia)

Re Carlo apre le porte del Castello di Balmoral: per la prima volta si potranno visitare le stanze della residenza dove morì Elisabetta - A Balmoral i momenti cruciali della Royal Family Nel settembre 2022 la defunta regina Elisabetta II morì tra le sue mura. Venne fotografata lì mentre incontrava l'allora nuovo Primo Ministro, Liz ...ilgazzettino

Harry avrebbe fissato un nuovo incontro con re Carlo - Mentre Meghan Markle è impegnata con il lancio del suo brand American Riviera Orchard, che dovrebbe precedere l'uscita su Netflix di un nuovo programma di cucina con la duchessa, il marito è all'opera ...elle

Meghan Markle nuova imprenditrice beauty - Il più gettonato Diventare una sorta di The Tig (il vecchio blog di Meghan Markle, chiuso nel 2017 dopo essere entrata nella Royal Family inglese), ma in salsa casalinga. Non a caso, American Riviera ...vanityfair