rovere esce il 5 aprile con “stupido classico”

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 3 aprile 2024), dal 5il nuovo singolo “” è in uscita per Nigiri\Sony Music Italy. Andiamo ad approfondire.e il nuovo singolo “” Da venerdì 5sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo ““, per Nigiri\Sony Music Italy. E’ disponibile il presave: https://forms.sonymusicfans.com/campaign/rvrstsyspaacnmalssd/ A quasi un anno dall’ultimo brano, itornano con il nuovo singolo, “”, da venerdì 5per Nigiri/Sony Music Italy. Cosa racconta “” di ...