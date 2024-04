Rose Villain vittima del Revenge porn | nudi fake pubblicati online

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “Stanno girando foto di me nuda che ovviamente sono dei. Ma comunque la cosa mi mette un grande disagio e mi fa sentire violata“, così la cantante, nome d’arte di Rosa Luini, ha annunciato di essere statadel, una pratica squallida che prevede la pubblicazione di contenuti intimi sul L'articolo proviene da Il Difforme.

