Rose Villain | foto fake nuda fanno il giro del web | “Denuncio tutti”

(Di mercoledì 3 aprile 2024)ancora vittima di uno spiacevole episodio. Dopo la moto rubata e, per fortuna, ritrovata a Milano, ora la cantante rivelazione del Festival di Sanremo 2024 deve fare i conti con alcune sue, completamente, che stanno circolando sul web. Una vera e propria violazione che ha spinto l’artista a denunciare l’accaduto prima legalmente e poi sui social network.denuncia la diffusione disue nude “Stanno girandodi meche ovviamente sono dei”, ha fatto saperesu Instagram. “La cosa mi mette un grande disagio e mi fa sentire violata. Ho già sporto denuncia ma vorrei ricordare che è illegale ed è punibile ...

