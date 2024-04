Rose Villain denuncia delle foto apparse sul web che la ritraggono nuda | “Sono fake | mi sento violata”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Attraverso il suo profilo Instagramha fatto sapere che circolano sul web alcuneche lando non solo la gravità dell’accaduto, che è illegale, ma anche l’effetto che la divulgazione di tali immagini generate potrebbero avere sulle persone più fragili. «Stanno girandodi meche ovviamentedei. Ma comunque la cosa mi mette un grande disagio e mi fa sentire», ha esordito la cantautrice nelle sue Instagram stories oggi, mercoledì 3 aprile 2024. «Ho già sportoma vorrei ricordare che è illegale ed è punibile chi crea, chi diffonde e chi condivide materiale di questo tipo», afferma la ...

Reduce dal successo del nuovo album “RADIO SAKURA”, che ha esordito al secondo posto della Top Albums Debut Global di Spotify e che, per la seconda settimana consecutiva, è ancora sul podio della ... (udine20)

Con una IG story Rose Villain ha denuncia to la diffusione di alcune immagini che la ritraggono nuda : "Ovviamente sono dei fake " ha spiegato prima di comunicare di aver già sporto denuncia . "Mi sento ... (fanpage)

“Stanno girando foto di me nuda che ovviamente sono dei fake . Ma comunque la cosa mi mette un grande disagio e mi fa sentire violata“, così la cantante Rose Villain , nome d’arte di Rosa Luini, ha ... (ildifforme)

Come mai “Come un tuono” di Rose Villain e Guè è diventata virale - Uscito appena un mese fa, "Radio Sakura" di Rose Villain è già un album di grande successo, anche per la grande popolarità di "Click boom!", cantata a Sanremo 2024 e diventata un tormentone non solo ...sorrisi

Rose Villain infuriata: "Mi sento violata e a disagio, denuncio tutti" - "Stanno girando foto di me nuda che ovviamente sono dei fake". Comincia così l'appello social che Rose Villain, la cantante che ha partecipato all'ultimo Sanremo con il singolo "Click boom!", ha lanci ...corrieredellosport

Rose Villain: i suoi nudes fanno il giro del web, ma sono fake - La cantante ha denunciato un brutto episodio che le è accaduto: stanno circolando sue foto false in cui è nuda. Episodio gravissimo.gossipetv